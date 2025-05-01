AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz bir takım ziyaretler için geldiği Bilecik’te parti teşkilatıyla bir araya geldi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz’ın katılımıyla, AK Parti Bilecik İl Binası’nda kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve il genel meclis üyeleri katılım sağladı. Görüşmede, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, hizmetlerin etkinliği ve gelecek dönem projeleri üzerine istişarelerde bulunuldu.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, toplantının verimli geçtiğini belirterek, "Yerel yönetimlerin hizmet kapasitesini artırmak ve gelecek dönem projelerini şekillendirmek adına önemli değerlendirmeler yaptık. Katılım sağlayan tüm paydaşlarımıza ve kıymetli Başkan Yardımcımıza teşekkür ederiz" dedi.

Toplantıda ayrıca, şehirde yürütülen mevcut projeler ve belediyelerin hizmet alanındaki çalışmalar ele alındı. Yetkililer, ilerleyen süreçte hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.