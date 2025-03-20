Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek kurumun devam eden ve 2025 yılında planlanan projelerle ilgili bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında, Bölge Müdürü Tümer Eslek tarafından Vali Mustafa Çiftçi’ye kurumun çalışmaları hakkında brifing sunuldu. 2024 yılında Erzurum ilimiz sınırları içerisinde yapım ve proje işlerine başlanılmış ve bazılarının kabulü yapılarak tamamlanan projeler, " Erzurum ili, Palandöken ilçesi, Şehitler Mahallesi, 12655 Ada 25 parselde bulunan taşınmaza ait rölöve restitüsyon restorasyon ve mühendislik projelerinin yapım işi devam etmektedir. Erzurum Fetih Camii’nin restorasyon çalışmaları devam etmektedir. Erzurum Kongre Binası’nın çatı tamiri ve su deposu yapılması işinin kabulü yapılmıştır. Erzurum ili, Pasinler ilçesi II. Alaaddin Keykubat Türbesi’nin Restorasyonu’nun kabulü yapılmıştır. Erzurum Yeni Arkeoloji Müzesi’nin bahçe duvarı yapım işi kabul edilmiştir. Valiliğimizce talep edilen, İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen "Erzurum Lisesi ve Bando Binalarının Projelendirilme ve Restorasyonu"na yönelik çalışmalar devam etmektedir" şeklinde sıralandı.

Erzurum Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürlüğü’nün 2025 yılı Mali Yatırım Programı’nda olan ve yapımı planlanan projeler ise şu şekilde ifade edildi, "Erzurum Atatürk Evi restorasyonu, teşhir tanzimi ve çevre düzenlemesi, Aziziye ve Mecidiye Tabyaları restorasyonu ve teşhir tanzimi ve Erzurum Kongre Binası’nın yapısal yönden incelenmesi"

Vali Mustafa Çiftçi’ye ziyareti sırasında Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer eşlik etti.