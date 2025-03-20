Kahramanmaraş’ta yarım asırdır taksicilik yapan Haydar Yeşil, depremin öncesinde hareketli ve canlı olan şehrin bugün şantiye alanlarıyla dolmasına rağmen işini bırakmadı. Zor şartlara rağmen direksiyon başında olmaya devam eden Yeşil, hem geçmişi hem de geleceğe dair yeşeren umutlarını anlattı.

Kentte yaşayan 68 yaşındaki Haydar Yeşil, yaklaşık yarım asırdır Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Caddesi’nde taksicilik mesleğini yapıyor. Deprem sonrası yapımı devam eden binalar ve şantiye alanlarının ortasında çalışmaya devam eden taksici Yeşil, zor şartlara rağmen çalışmaya devam ettiğini Kahramanmaraş’ın dayanışma ruhuyla yeniden ayağa kalkacağına inandığını da ifade etti.

Kahramanmaraşlıların birlik ve beraberlik içinde, dürüstlükle çalışarak şehri yeniden eski günlerine kavuşturacaklarına inandığını anlatan Yeşil, "Memlekette, bu şehirde, vali taksi durağı olarak bizi bilir, burayı bilir. Tabii, biz çok aktifiz, düzgün çalışıyoruz. Herkese yardımcıyız. Vali bizi bilir. Telefonumda mevcut, dört defa bizi ziyarete gelmiştir. Her çarşıya çıkışında vali bey gelir. Milletvekilleri bizi bilir. Belediye başkanları bizi bilir. Bakanlar da, sayısız insan bize uğrar" dedi.

"Deprem öncesi fevkaladeydi, şimdi zor ama umut var"

Deprem öncesinde şehrin ticari hareketliliğini anlatan Yeşil, "Mesela şurada bir sitemiz vardı. Binden fazla dükkan var, özel idare binası, adliye, valilik, nüfus, mağazalar ve oteller vardı. Yani fevkaladeydi. Şimdi işimiz zor. Yine de Allah devletimize zeval vermesin. Vermesin ki ecnebi devletleri bize yan bakamasın. Biz bu şehirde padişahlık yaşıyoruz. Bu şehir ucuz. Bu şehrin havası, suyu, insanı meşhur. İnsanı iyiliksever, sıcakkanlı. Biz şehrin muhtelif yerlerinde belki bini aşkın çeşmeler var. Hiç elimizde başka şehirler gibi şişe suyu alıp da dolaşmayız. Gittiğimiz o çeşmelerden içeriz. Evimizde akan suyu da o çeşmedeki akan su aynı. Evimizdeki akan suyu içeriz, çamaşır yıkarız, yemek yaparız, banyo yaparız. Birinci sınıf su. Hangi şehirde var böyle bir su. Yok, bu şehir başka bir şehir" ifadelerini kullandı.

"Belediye başkanımız gece gündüz çalışıyor"

Depremin ardından yaşanan zor sürece rağmen şehre olan inancını koruyan Yeşil, "İnsanlara çağrımız nedir? Dürüst olmak lazım. Dürüstse Allah korur, yıkılmaz. Dürüst olmak lazım, samimi olmak lazım. El birliğiyle bu şehri ayağa kaldırmak lazım. Şu anki belediye başkanı hiç böyle kendinden beklemeyecek şekilde performans veriyor. Yani fevkalade çalışıyor. Hiç gecesi gündüzü yok. Öyle çalışıyor" diye konuştu.