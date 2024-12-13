Erzurum’da “Havaalanı Kış Tedbirleri Toplantısı” gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Erzurum’da kış şartlarında ulaşımın kesintisiz ve güvenli bir şekilde sağlanması için alınacak önlemler detaylı bir şekilde değerlendirildi.

Vali Çiftçi, hava yolu ile şehriE gelen misafirlerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla gerekli tedbirlerin alınması talimatını verdi. Toplantıya; Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Zafer Aynalı, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Yer, Havalimanı Başmüdürü Hanifi Fidan ve otel genel müdürleri katıldı.