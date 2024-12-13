Muş’ta aracı ile Murat Nehri kenarındaki su birikintisine dalan alkollü sürücü soğuk suyla ayıldı.

Muş’un Kıyık köyünde gece saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre alkollü bir sürücü aracını kontrol edemeyerek suya daldı. Uzun süre suda kalan aracın fark edilmesi üzerine olay 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda araç, köyden çağrılan traktör ve çekici yardımıyla sudan çıkarıldı. İsmi henüz öğrenilemeyen sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.