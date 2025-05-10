Erzurum’da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde malzeme üreten işletmelere yönelik denetimler aralıksız sürüyor.

02 Mayıs-09 Mayıs 2025 tarihleri arasında; 318 denetim yapıldı. Denetimlerde olumsuzluk tespit edilen hususlarda işletmelere 2 idari yaptırım kararı uygulandı. Analize dayalı yapılan çalışmalarda 23 adet numune alındı.

Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, tüketicilerin her an ulaşabilecekleri Alo 174 Gıda hattı ile gelen 13 başvuru değerlendirildiği ifade edildi.