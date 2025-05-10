Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak takla atan bir tırın dorsesinde taşıdığı havuzdaki kilolarca canlı balık yola saçılarak telef oldu. Kaza sonrası karayolunda can çekişen balıkların görüntüsü ise görenlerin içini sızlattı.

Kaza, Çay ilçesi yakınlarında sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 09 D 9184 plakalı balık yüklü tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan tır ardından takla attı. Kazada tırın dorsesinde taşıdığı ve içerisinde balıkların olduğu havuzlardan biri yere düşerken bir diğerinin ise kapaklarının açılması sonucu tonlarca canlı balık karayoluna saçıldı. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler kazada hafif şekilde yaralanan tır sürücüsünü hastaneye kaldırdı. Ekipler ardından karayoluna saçılan balıkları temizlemek için yoğun uğraş verdi. Asfalt yolda susuzluk yüzünden can çekişen balıklar görenlerin içini sızlatırken, olayda kilolarca balık telef oldu. Ekipler yoğun uğraşları sonucu telef olmadan toplanan balıklar ise tekrar havuzların içerisine konuldu.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.