Erzurum Valiliği, 16-23 Mayıs 2025 tarihlerinde yem, gıda ve gıda ile temas eden madde üreten işletmelere yönelik 308 denetim gerçekleştirdi. 5 işletmeye idari yaptırım uygulanırken, 6 numune alındı ve 16 şikayet değerlendirildi.ERZURUM (İGFA) - Erzurum Valiliği, gıda güvenliği için yürütülen denetimlerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

16-23 Mayıs 2025 tarihleri arasında, il genelinde yem, gıda ve gıda ile temas eden madde-malzeme üreten işletmelerde 308 denetim yapıldı.

Denetimlerde tespit edilen olumsuzluklar nedeniyle 5 işletmeye idari yaptırım kararı uygulanırken, analiz için 6 numune toplandı.

Erzurum Valiliği'nden yapılan açıklamada, tüketicilerin güvenliği için Alo 174 Gıda Hattı’nın 7/24 hizmet verdiğini vurgularken, bu süreçte hattına gelen 16 başvurunun titizlikle değerlendirildiği belirtilirken, Valilik tarafından gıda kontrol ve denetim çalışmalarının aralıksız devam edeceği kaydedildi.