Erzurum’da vatandaşlar güne kar yağışı ve beyaz örtü ile uyandı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan yağmur gece saatlerinde yerini kara bıraktı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrasında kent merkezini de beyaza bürüdü. Erken gelen kar vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Ardahan ve çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Bölgede hava sıcaklığı mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yağışların bugün akşam saatlerine kadar aralıklarla süreceği tahmin ediliyor. Uzmanlar kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını gerektiğini ifade etti.