Akiş GYO’nun 20’nci yılı kapsamında, Simay Bülbül’ün kurucusu olduğu Kırmızı Çocuklar Derneği iş birliğiyle başlayan Kırmızı Karavan’ın ev sahipliği yaptığı Çocuk Festivali sanat, müzik ve eğlence odaklı bir atmosferde gerçekleşti. Festivalde, ünlü annelerin çocuklarının hayalleri ile ortaya çıkan birbirinden renkli resimler, Umut Renkleri Sergisi’nde sanatseverlerle buluştu. Gün boyu süren etkinliklerden elde edilen tüm gelir, Kırmızı Çocuklar Derneği’nin çocuklar için yürüttüğü projelere aktarılacak.

Akiş GYO ve Kırmızı Çocuklar Derneği’nin birlikte başlattığı Kırmızı Karavan projesi, toplumsal dayanışmayı sanatın, müziğin ve çocukların üreticiliğiyle bir araya getirdi. Kırmızı Karavan, çocukların yarınlarına umut taşımak için çıktığı yolculukta Akasya’daki Çocuk Festivali’nde ziyaretçileri bir araya getirdi.

11 Ekim 2025 tarihinde Akasya’da düzenlenen Kırmızı Karavan Çocuk Festivali, müzik, sanat ve eğlence dolu bir atmosferde ziyaretçileri ağırladı. 12.00’da başlayan ve 17.00’a kadar süren festivalde, çocuklar üreticiliklerini keşfederken, aileler de iyiliğin birleştirici gücüne ortak oldu.

Ünlü annelerin çocukları hayallerini çizdi

İyilik elçisi Tanem Sivar’ın desteğiyle gerçekleşen festivalde, gönül elçisi ünlü anneler Gamze Erçel, Tuba Ünsal, Özge Lokmanhekim, Oben Alkan, Narot Çetinkaya Pekküçükyan ve Amine Kamburoğlu çocuklarıyla birlikte festivale renk kattı. Ünlü annelerin çocuklarının hayalleri ile ortaya çıkan birbirinden renkli resimler, ‘Umut Renkleri Sergisi’nde yerini aldı. Çocukların hayallerindeki umudu anlatan resimler, Kırmızı Karavan’da kartpostal olarak da satışa sunuldu.

Minikler Onur Erol konseriyle eğlendi

Festival boyunca birbirinden eğlenceli etkinlikler gerçekleştirildi. Tuğba Özdinç Kater ile ‘Rengarenk Kapı Süsü Atölyesi’ ve Hilal Arslantürk Erk’in ‘Maske Tasarım Atölyesi’nde el becerilerini kanıtlayan minikler, etkinlikte sahne alan Onur Erol’un enerjisiyle Akasya’yı tam bir festival alanına çevirdi.

İlki düzenlenen festivalde çocuklar çekilişlerle birbirinden güzel hediyelerin sahibi oldu. Müzik şöleninden oyunlardan atölyelere kadar sürprizlerle dolu etkinlikten elde edilen tüm gelir, Kırmızı Çocuklar Derneği’nin yine çocuklar için çalıştığı projelere aktarılacak.

Birbirinden ünlü isimler iyilik için buluştu

Projeye destek veren gönül elçisi ünlü anneler ise şöyle: Tanem Sivar, Başak Dizer Tatlıtuğ, Pelin Akil, Songül Öden, Burcu Biricik, Özge Özpirinçci, Doğa Rutkay, Seda Bakan, Ece Vahapoğlu, Pınar Tezcan Özçapkın, Tuba Ünsal, Müge Boz, Tuvana Büyükçınar, Gamze Erçel, Billur Saatçi, Özüm Kasapoğlu, Meriç Küçük, Akasya Asıltürkmen, Burçin Ünaldı, Ayşe Tolga, Serli Keçoğlu, Burcu Kara, Nihan Peker, Güneş Mutlu, Hande Taviloğlu, Sibel Şakir, Melis İşiten, Özge Lokmanhekim, Narot Çetinkaya Pekküçükyan, Merve İpek Öztürk, Amine Kamburoğlu, Oben Alkan, Lorin Yüncül Zurnacı, Ayşecan Tatari, Nazlı Altaş, İrem Sent, Çağla Ardak, Gökçe İrten, Hande Gülşen.