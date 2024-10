Erzurum Fenerbahçeliler Dernek Başkanı Av. Türker Özkara, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Özkara, “Atamıza olan bağlılığımızı gururla vurguladığımız, ülkemize aydınlık yarınlara olan inancımızı perçinlediğimiz Cumhuriyet Bayramımız, Cumhuriyetimizin 101’nci yıl dönümü kutlu olsun.”

’Cumhuriyet, sonsuza kadar önemli bir miras ve emanettir.

Başkan Özkara, yayımladığı mesajında şu ifadeler yer verdi: “Aziz Türk milleti, takvimler 29 Ekim 1923’ü gösterdiğinde Cumhuriyetimizin banisi ve Milli Mücadele’nin lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde kazandığı Kurtuluş Savaşı Zaferi’ni Cumhuriyet ile taçlandırmıştı. Dolayısıyla milli egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın timsali olan ve bugün kuruluşunun 101’inci yıl dönümünü büyük bir onur, gurur ve heyecanla karşıladığımız Cumhuriyet, sonsuza kadar koruyarak var edeceğimiz önemli bir miras ve emanettir. Aziz milletimizin her daim yolunu aydınlatan Cumhuriyetimizi yaşatmak ve yükseltmek görevi ise Büyük Atatürk tarafından en başta yeni nesillere verilmiştir. Bu bağlamda Cumhuriyet’in değerlerine sonuna kadar bağlı olan bir bilim ve eğitim öğretim kurumu olarak bu emanete sahip çıkan yeni nesiller yetiştirme gayretimiz ve onu daha ileri taşıma yolundaki çalışmalarımız her zamanki azim ve kararlılığımızla sürmeye devam edecektir. Milli bayramlar, Fenerbahçe camiası için, Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Dernekleri için hatta her bir Fenerbahçeli taraftar için son derece önemlidir. Atamıza olan bağlılığımızı gururla vurguladığımız, ülkemize aydınlık yarınlara olan inancımızı perçinlediğimiz Cumhuriyet Bayramımız, Cumhuriyetimizin 101’nci yıl dönümü kutlu olsun. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyet’in aydınlık yolunu bize açan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için kahramanca canlarını hiçe sayan tüm kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ile anıyor; Cumhuriyetimizin 101’inci yılını ve aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyorum.”