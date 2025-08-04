Erzurum’un İspir ilçesinde Mor Yayla’da düzenlenen festival, bu yıl da büyük bir coşkuya sahne oldu.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sekmen’in katılımıyla etkinlik, ayrı bir renk kazandı. Bürokratlar, iş insanları, köylü vatandaşlar ve yerel siyasi partilerin temsilcileri de yoğun ilgi gösterdi. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan şenlik, birbirinden güzel performanslarla devam ediyor. Festivalde serin hava ve muhteşem manzaralar eşliğinde, unutulmaz anlar yaşanıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "İlçemizde düzenlenen Mor Yayla Şenliklerine katılarak kıymetli vatandaşlarımızla bir araya geldik. Yıllardır birlik ve beraberliğin simgesi hâline gelen bu güzel organizasyonda; gönüller buluştu, kültürel mirasımız bir kez daha yaşatıldı. Çocuklarımızın neşesi, ailelerimizin yoğun ilgisiyle şenliğimiz, hafızalarda iz bırakan bir hatıraya dönüştü. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu birlikteliğin daim olmasını temenni ediyorum" dedi.