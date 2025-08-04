Erzurum’da 2024 yılında dünyaya gelen çocuklarda erkek isminde Alparslan, Ömer ve Asaf ilk üçte yer alırken kadın isimlerinde Asel, Gökçe ve Defne tercih edildi.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, 2024 yılı içerisinde ülkemizde doğmuş olan bebeklere en çok verilen erkek isimleri Alparslan, Göktuğ ve Yusuf olurken kadınlarda ise Defne, Asel ve Zeynep tercih edildi. Ülkemizde 2024 yılı itibariyle nüfusa dahil olan kişilerin isimlerinden en çok bulunan erkek isimleri Mehmet, Mustafa ve Ahmet kadınlarda ise Fatma, Ayşe ve Emine oldu.

İşte 2024 yılı bebek isimleri

Erzurum’da 2024 yılında dünyaya gelen erkek bebeklerde en çok kullanılan isimler; Alparslan, Ömer, Asaf ,Göktuğ, Alperen, Metehan, Ali, Asaf, Hamza, Kerem, Muhammed Alparslan, Yusuf, Yiğit, Ali, Miraç, Muhammed Ali ,Miran, Ömer, Eymen, Halil İbrahim, Aybars, Çınar, Yiğit Efe, Emir Asa,f Ayaz, Ertuğrul, Poyraz, Yusuf Eymen, Kerem Ali, Muhammed, Mustafa, Yiğit ve Yiğit Hamza oldu. Erzurum’da 2024 yılında dünyaya gelen bebeklerde en çok kullanılan kadın isimleri; Asel, Gökçe, Defne, Zümra, Zeynep, Asya, Elisa, Ahsen, Eslem, Elif, Meryem, Aysima, Mihra, Hiranur, Yüsra, Ecrin, Efnan, Duru, Asel Lina, Zehra, Nehir, Kumsal, Umay, Belinay, Esila, Miray, Aybüke, Erva Eylül ve İkra oldu.

Ahmet ve Zeynep listenin başında

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, Erzurum’da 2024 yılı itibariyle nüfusa dahil olan kişilerin isimlerinden en çok kullanılan 30 erkek ismi; Ahmet, Yusuf, Mustafa, Murat, Mehmet, Ömer, İbrahim, Ali, Fatih, Muhammet, Adem, Hüseyin, İsmail, Hasan, Abdullah, Osman, Muhammed, Emre, Yakup, Furkan, Berat, Kadir, Emirhan, Ömer Faruk, Yunus, Abdulkadir, Burak, Yasin, Hakan ve Enes oldu. Erzurum’da 2024 yılı itibariyle nüfusa dahil olan kişilerin isimlerinden en çok kullanılan 30 kadın ismi;Zeynep, Fatma, Elif, Ayşe, Hatice Emine, Meryem, Merve, Esra, Zehra, Kübra, Büşra, Rabia, Tuba, Leyla, Songül, Melek, Hilal, Fadime, Özlem, Yasemin, Hülya, Hiranur, Dilek, Elanur, Yağmur, Betül, Sevda, Ebru ve Gamze oldu.