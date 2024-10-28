Aydın Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle vatandaşları birbirinden renkli etkinlikler ile buluşturuyor.

Aydınlı doğaseverler ve sporcular, Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Cumhuriyet doğa yürüyüşünde bir araya geldi. Aynı zamanda kış ayları boyunca devam edecek olan trekking etkinliklerinin ilki olan yürüyüş, Koçarlı ilçesine bağlı Çakırbeyli Mahallesi’nde bulunan Sarıdere yürüyüş yolunda gerçekleştirildi. Doğaseverler 5 kilometre uzunluğundaki parkuru birlikte yürüdü. Yürüyüşe katılan vatandaşlar, renkli görüntülere sahne olan etkinlikte eşsiz manzaranın ve güzel havanın tadını çıkardı, rotanın sona ermesinin ardından Cumhuriyet’in 101’inci yıldönümünü kutlamak için pankart açarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçpioğlu tüm vatandaşları trekking etkinliklerinde Aydın’ın eşsiz doğasında buluşmaya davet etti. Başkan Çerçioğlu, “Trekking etkinliklerimiz bu sene de Cumhuriyet doğa yürüyüşü ile başladı. Bir kez daha 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyorum. Tüm vatandaşlarımızı trekking etkinliklerimize katılarak hem güzel kentimizin eşsiz doğasını keşfetmeye hem de spor yapmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.