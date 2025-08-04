Türk Kızılay Genel Merkezi Genç Kızılay birimi öncülüğünde, Erzurum’un Konaklı Teke Deresi mevkiinde düzenlenen kamp programı başarıyla tamamlandı.

Erzurum, Erzincan, Ordu, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Ardahan, Kars ve Iğdır illerinden gelen yaklaşık 300 genç gönüllü, Kızılay Afet Çadırlarında konakladı. Gönüllüler afetlere hazırlık, yaşam kurtarma, güvenlik, koordinasyon ve iş birliği gibi alanlarda üç gün boyunca eğitim ve farkındalık faaliyetlerine katıldı.

Türk Kızılay Erzurum İl Merkezi Başkanı Hüseyin Bekmez, Kızılay Genç Gönüllülerinin ekipler tarafından afet durumlarında acil olarak neler yapılması gerektiği hususunda daha eğitimli olması adına gerçekleştirilen eğitim kamplarının çok faydalı olduğunu ifade ederek, "Üç gün süren "Afete Hazırım Kampı"nın da Erzurum Konaklı’da bulunan Tekederesi Gölet mevkinde yapılıyor olması bizim açımızdan memnuniyet verici olmuştur. Gençlerimize yaz sıcaklarında Erzurum’un serin havasında kamp yapmaları ve afete hazırlık eğitimi almaları çok faydalı oldu. Aynı zamanda Erzurum gezi programı yaptık. Gençlerimize Erzurum’un tarihi kültürel önemini anlatan güzel bir gezi oldu. Türk Kızılayı ekiplerimizi yarınlara daha iyi hazırlamak için ilerleyen günlerde imkanlarımız dahilinde farklı çalışmalar yapacağız. Vali Mustafa Çiftçi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in kamp ziyaretleri bizleri mutlu etti. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.