Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu Pazaryolu’nda incelemelerde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum’un Pazaryolu ilçesini ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Kaymakam Fikri Küçük ile makamında görüşen Tarıkdaroğlu, ilçede yürütülen aile ve sosyal hizmetler faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı. Görüşmede, aile ve sosyal hizmetler alanındaki güncel çalışmalar ile yerelde uygulanan projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyarete Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, ilçe protokolü ve kurum temsilcileri de katıldı.

Tarıkdaroğlu, daha sonra Pazaryolu Belediye Başkanı İbrahim Şahin’i makamında ziyaret ederek belediye hizmetleri ve yerel çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaret programı kapsamında AK Parti Pazaryolu İlçe Başkanlığı da ziyaret edilerek İlçe Başkanı Süleyman Karabektaş ile bir araya gelindi. Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak milletimizin her ferdine ulaşmak, sosyal hizmetleri etkin ve erişilebilir kılmak amacıyla sahadayız. Erzurum’un ilçelerinde yürütülen hizmetleri yerinde görmek, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını dinlemek ve yerel yöneticilerimizle istişarelerde bulunmak bizim için büyük önem taşıyor. Pazaryolu’nda gördüğümüz ilgi ve çalışmalar umut verici. Bu süreçte emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.