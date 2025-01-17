Hatay’ın Erzin ilçesinde TOKİ tarafından inşa edilen 635 deprem konutunda çalışmalar aralıksız sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da asrın felaketinin izleri siliniyor. Bölgenin yeniden ihyası ve inşası için TOKİ tarafından başlatılan inşaat çalışmalarının bir kısmı tamamlanırken, bir kısmında çalışmalar aralıksız sürüyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Erzin ilçesi Başlamış Mahallesi’nde yapımı devam eden 2 etaptan oluşan 635 konutta incelemelerde bulundu. Vali Masatlı, projenin detaylarını inceleyerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.