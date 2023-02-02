Umre vazifesini yerine getirmek üzere Erzincan’dan kutsal topraklara gedecek vatandaşlara umre eğitim seminerleri düzenlendi.

Umre vazifesini yerine getirmek üzere Erzincan’dan kutsal topraklara gedecek vatandaşlara umre eğitim seminerleri düzenlendi.

Erzincan İl Müftülüğüne kayıt yaptırarak 2022-2023 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı umre organizasyonu; otel 11 günlük 10. tur, servisli 24 günlük 8. tur, servisli 15 günlük 13. tur, servisli11 günlük 18. tura kayıtlı vatandaşlara umre eğitim ve bilgilendirme semineri düzenlendi. Umre ibadetlerini sağlık, güvenlik ve huzur içerisinde, usulüne uygun ve şuurlu bir şekilde yerine getirebilmeleri, bu ibadeti manevi bir yenilenme fırsatı olarak değerlendirebilmeleri amacıyla umre eğitim bilgilendirme, irşad semineri, umre yolculuğuna çıkmadan önce maddi/manevi hazırlık, umrenin hikmeti, umrede ki sembollerin anlamı ve kadınlara özgü konular hakkında bilgiler verildi.