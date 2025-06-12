Erzincan Barosu ile İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen "Dijital Dünyamda Avukatım Yanımda" projesinin açılış programı gerçekleştirildi.

Erzincan Lisesinde gerçekleştirilen açılış programına İl Millî Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ve Baro Başkanı Emre Bölükbaşı avukatlar, şube müdürleri, yöneticiler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Baroya kayıtlı avukatlar, öğrencilere dijital ortamdaki hukuki süreçlerle ilgili bilgi verdi. Programda Avukat Nazlı Mutlu, dijital ortamda işlenebilen tehdit, hakaret, dolandırıcılık suçları, Avukat Taner Yavuz ise bilişim suçları ve kişisel verilerin korunması konusunda bilgilendirmeler yaptı. Projenin önümüzdeki eğitim öğretim yılında da devam edeceği belirtildi.