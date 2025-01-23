Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü personellerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; durdurulan bir araç içerisinde, piyasa değeri yaklaşık 1 Milyon TL olan 441,21 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak M.K. ve T.Ö. isimli şüpheli şahıslar hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 188. Maddesi “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçu kapsamında işlem yapıldı.