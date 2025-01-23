Diyarbakır Emniyet Müdürü iken uğradığı hain saldırı sonucu 5 polis memuruyla birlikte şehit edilen Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 24’üncü yılında Sakarya’nın Hendek ilçesindeki mezarı başında dualar ile anılacak.

Diyarbakır Emniyet Müdürü iken 2001 yılında uğradığı hain saldırı sonucu 5 polis memuruyla birlikte şehit edilen Ali Gaffar Okkan, Hendek Kaymakamlığı öncülüğünde; Hendek Belediyesi ve Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen program çerçevesinde il ve ilçe protokolünün katılımıyla 24 Ocak Cuma günü saat 11.00’da Hendek’te kabri başında dualarla anılacak.

24 Ocaktaki mezarlık törenin ardından il ve ilçe protokolünün de katılımıyla Hendek Tepecik mevkiinde bulunan Şehidin adının verildiği Ali Gaffar Okkan Camiinde tüm şehitler adına Cuma Namazı öncesi saat 12.00’da Mevlid-i Şerif okunacak. 25 Ocak Cumartesi günü ise birçok ilden sporcunun katılımıyla 09.00 ile 19.00 saatleri arasında düzenlenecek olan Şehit Ali Gaffar Okkan İller Arası Karate Turnuvası ile anma programları son bulacak.