Erzincan Valiliği ve Erzincan Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Canlı Sesler Ses Yarışması’nda yarı final heyecanı yaşandı. Yoğun katılımın olduğu yarışmaya toplamda 152 aday başvurdu. Yapılan ön eleme sonucunda yetenekleriyle öne çıkan 32 yarışmacı yarı finale yükseldi.

Erzincan Belediyesi Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşen yarı final seçmelerinde jüri üyeleri, performansları titizlikle değerlendirerek finale yükselecek en iyi 10 sesi belirleyecek.

Büyük final ise 18 Haziran 2025 tarihinde yine Erzincan Belediyesi Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek. Final seçmelerinin ardından Erzincan’ın en iyi 3 sesi açıklanacak ve dereceye giren yarışmacılar ödüllerini alacak.