Kocaeli Valiliği, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum riski, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Valiliği’nin uyarılarının akşam saatlerinde Kocaeli’de gök gürültülü yağmur başladı. Şimşekler geceyi aydınlatırken, yarın yağışların İstanbul, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik’te etkili olacağı açıklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Valiliği’nin uyarılarının ardından Kocaeli’de akşam saatlerinde yağış etkili oldu. Gecenin karanlığını ise şimşekler aydınlattı.

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