Erzincan’ın Karakaya Köyü’nde yağış ve don olaylarına karşı hızlı ve etkili müdahale için Erken Uyarı Sistemi hizmete girdi.

Üzümlü Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut’un öncülüğünde, DAP Bölge Kalkınma İdaresi desteğiyle kurulan Erken Uyarı Sistemi, Karakaya Köyü’nde hizmete açıldı.

Açılış programına Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut, DAP Bölge Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, İlçe Belediye Başkanı Lütfi Yakut ve projede emeği geçen ilçe tarım müdürlüğü personeli ile vatandaşlar katıldı.

Proje ile yağış ve don olaylarına karşı hızlı ve etkili müdahale edilebilecek. Böylece erken uyarı sistemleri, ani sel olaylarının önceden tespit edilmesini ve riskin azaltılmasını sağlayacak.