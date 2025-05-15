Estonya’dan gelip Erzincan’a yerleşen Janelika Müslümanlığı kabul ederek, Erzincan Müftülüğünde nikâh kıydırdı.

Estonya’dan gelip Erzincan’a yerleşen kadın, Müftülüğe İhtida ederek Müslüman oldu. Estonyalı Janelika ile Hakan’ın nikahları müftülükte kıyıldı.

Kendilerine ADRB koordinatörlüğü "Yuvamda Bilinç Bir Ömür Sevinç" TDV Kadın Kolları "Hayata Başlarken" projeleri kapsamında kendilerine Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından oluşan hediye seti verildi.

Ayrıca TDV Kadın Kollarının hazırladığı çeyiz bohçası hediyesinde bulunuldu.