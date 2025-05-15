Aydın’ın Yenipazar ilçesinin doğalgaza kavuşması için hazırlanan projeler hayata geçerken, Doğu Mahallesi’ndeki doğalgaz çalışmaları bugün başladı.

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde doğalgaz nakil hattı altyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bağlantı hatlarının tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların en kısa sürede doğalgaz konforuyla buluşturulması hedefleniyor. Bu kapsamda Doğu Mahallesi’nde çalışmalar bugün başladı. Vatandaşları doğalgaz ile buluşturmak amacıyla çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan; "Doğalgaz firması yetkilileri ile yaptığımız toplantı neticesinde Doğu Mahallemiz için Doğalgaz Kazı Çalışmaları bugün başlayacaktır. Belediye olarak elimizden gelen desteğin en fazlasını verdik, vermeye de devam edeceğiz. Yeni Mahallemiz için de gerekli görüşmeler yapılmış olup, Mahallemize en kısa sürede doğalgaz çalışması başlayacaktır. Yenipazar’ımıza hayırlı olsun" dedi.