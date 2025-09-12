Bilecik’in Söğüt ilçesinde bu yıl 744’üncüsü düzenlenen Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri çeşitli etkinliklerle başladı.

Şenliklerin ilk gününde Kayı Boyu’nun lideri, Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin babası Ertuğrul Gazi’nin türbesinde ’saygı nöbeti’ değişimi yapıldı. Protokol üyeleri ve beraberindekiler daha sonra türbe ziyareti yaparak, dua etti.

"Söğüt; inançla, cesaretle ve kardeşlikle yoğrulmuş bir davanın doğduğu yerdir"

Türk Büyükleri Anıtı önündeki tören çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşan Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Kuruluşun otağı Söğüt’te, 744. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri vesilesiyle bir kez daha bir aradayız. Hepiniz toyumuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Söğüt, yalnızca bir coğrafya değildir. Söğüt; inançla, cesaretle ve kardeşlikle yoğrulmuş bir davanın doğduğu yerdir. Ecdadımızın çadır beyliklerinden, cihan devletine uzanan kutlu yürüyüşünün ilk adımı burada atılmıştır. Söğüt, milletimizin tarih yolculuğunda hem başlangıç hem de ebedî bir hatırlatıcıdır. Bu topraklarda yeşeren ruh; Osman Gazi’nin rüyasını, Fatih Sultan Mehmet’in fethini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet mücadelesini aydınlatan ruhtur. Dün olduğu gibi bugün de bizleri geleceğe taşıyan en kıymetli mirasımız işte bu ruhtur" dedi.

"Burada buluşmamız, milletimizin kökleriyle bağını her daim canlı tuttuğunun en güzel göstergesidir"

Sözer, sözlerinin sonunda, "Bizlere düşen görev, bu kutlu mirası unutmamak, unutturmamak ve gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarmaktır. İşte bu şenlikler, yalnızca bir kutlama değil; tarihimizi, kültürümüzü, örf ve adetlerimizi yaşatmanın, birlik ve kardeşlik bağlarımızı pekiştirmenin bir vesilesidir. Burada buluşmamız, milletimizin kökleriyle bağını her daim canlı tuttuğunun en güzel göstergesidir. Bu vesileyle başta Ertuğrul Gazi olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

Halk oyunları gösterileri sonrası protokol üyeleri ve beraberindekiler geleneksel pilav ikramı için kurban kesimi programına katıldı.

