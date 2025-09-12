Çayırova Belediyesi zabıta ekipleri, ilçedeki semt pazarlarında denetim gerçekleştirdi. Pazar yerlerine konulan elektronik tartılarla da vatandaşların aldıkları ürünleri yeniden tarttırarak kontrol etme imkanı bulduğu öğrenildi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri Akse Mahallesi’ndeki kapalı pazar yerinde tezgahları denetledi. Tüketici haklarının korunması amacıyla yapılan denetimlerde, ürünlerin etiket, gramaj ve kalite standartlarına uygunluğu ile tezgah sınırları kontrol edildi. Ekipler, kurallara uymayan pazar esnafına uyarılarda bulunurken, tespit edilen aksaklıklar için idari işlem uyguladı.

Denetimlerin düzenli olarak devam edeceği ve vatandaşların satın aldıkları ürünleri pazar yerlerine konulan elektronik tartılarda kontrol edebileceği belirtildi. İlçe sakinlerinin şikayetlerini pazar yerlerindeki zabıta noktalarına veya belediyenin WhatsApp çözüm hattına bildirebilecekleri kaydedildi.