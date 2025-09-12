Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı sağlık tesislerinde "QR Kod Temizlik Uygulaması" hayata geçirildi.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından bazı illerde pilot olarak başlatılan uygulama artık Osmaniye’de de kullanılmaya başladı. Sağlık tesislerindeki tuvaletlere yerleştirilen QR kodlar sayesinde vatandaşlar, hastalar, hasta yakınları ve sağlık çalışanları cep telefonlarıyla kodu okutarak ortamın temizlik durumunu "Temiz", "Kısmen Temiz" veya "Kirli" seçenekleriyle değerlendirebilecek. Yapılan bildirimler, ilgili temizlik personeli ve yöneticilere anlık olarak iletilecek. Böylece eksikliklerin kısa sürede giderilmesi, hijyen standartlarının korunması ve memnuniyetin artırılması hedefleniyor.

İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Dijitalleşme adımlarını yakından takip ediyor, vatandaşlarımıza daha kaliteli, güvenli ve hızlı hizmet sunmak için yenilikçi uygulamaları sağlık tesislerimizde hayata geçiriyoruz" denildi.