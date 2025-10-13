Erenler Belediyesi bölgenin tarımsal zenginliğini ve yerel kültürünü ön plana çıkarmak amacıyla 1. Geleneksel Kabak Festivali’ni başlatıyor. Program hakkında Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Erenlerimizin bereketli topraklarında yetişen kabak başta olmak üzere, yerel ürünlerimizi tanıtmak ve halkımızı bir araya getirmek amacıyla bu festivali başlatıyoruz" dedi.

Erenler Belediyesi bölgenin tarımsal zenginliğini ve yerel kültürünü ön plana çıkarmak amacıyla bu yıl ilk kez Erenler Belediyesi 1. Geleneksel Kabak Festivali düzenliyor. Renkli etkinliklere sahne olacak festival, 23-24-25 Ekim tarihlerinde Erenler Belediyesi Kapalı Pazar Yerinde gerçekleştirilecek. Festival çerçevesinde, kabak üreticileri ve yerel esnaf stantlar kurarak ürünlerini sergileyecek; çeşitli kabak yemekleri, tatlıları ve yöresel lezzetler ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Ayrıca halk oyunları, konserler, yarışmalar ve çocuklara özel etkinliklerle festival, her yaştan katılımcıya hitap edecek. Festival boyunca kabak yarışmaları, yöresel müzik dinletileri, el sanatları atölyeleri ve çocuklar için eğlenceli aktiviteler de yer alacak. Festivalin geleneksel hale getirilmesi ve önümüzdeki yıllarda ulusal çapta tanıtılması hedefleniyor. Erenler Belediyesi, düzenlenecek etkinliklerle sadece tarımı değil, aynı zamanda kültürel birlikteliği de ön plana çıkararak toplumsal dayanışmaya katkı sunmayı amaçlıyor.

Etkinlik hakkında Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Erenlerimizin bereketli topraklarında yetişen kabak başta olmak üzere, yerel ürünlerimizi tanıtmak ve halkımızı bir araya getirmek amacıyla bu festivali başlatıyoruz. Hem üreticilerimizi destekleyeceğiz hem de Erenler’e kültürel ve sosyal anlamda değer katacağız. Tüm hemşehrilerimizi festivalimize davet ediyorum" diye konuştu.