Ankara’nın başkent oluşunun 102’nci yılı dolayısıyla Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve yüzlerce vatandaş Anıtkabir’i ziyaret etti.

Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, binlerce Keçiörenli ile birlikte Ankara’nın başkent oluşunun 102’nci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıktı. Program, Aslanlı Yol’da gerçekleştirilen yürüyüşle başladı. Katılımcılar, ellerinde Türk bayraklarıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e olan sevgi ve minnettarlıklarını ifade etti. Tören alanına ulaşılmasının ardından Mesut Özarslan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu.

"En büyük gayem, ilkeleriniz ışığında Keçiören’i müreffeh bir ilçe haline getirmek"

Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Başkan Özarslan duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Aziz Atatürk; bugün, Ankara’nın başkent oluşunun 102’nci yıl dönümünde, manevi huzurunuzda bulunmanın büyük sevinç ve gururunu yaşamaktayım. Ankara’nın ve Türkiye’nin gelişen, üreten ve parlayan ilçesi Keçiören’in Belediye Başkanı olarak, tüm ekibimizle manevi huzurunuzda bir kez daha söz veriyoruz: En büyük gayem, ilkeleriniz ışığında Keçiören’i müreffeh bir ilçe haline getirerek muasır medeniyet seviyelerine yükseltmektir. Bunun için yol göstericim ise yine sizden ilham aldığımız demokrasi, adalet ve hukuk anlayışı olacaktır. Devlet adabına, millet çıkarına ve insan onuruna sahip çıkan bir yönetim esasıyla, en büyük emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti’nin Başkenti Ankara’da, Keçiören’imiz için çok çalışmaya ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğim. Atam, ruhunuz şad olsun."