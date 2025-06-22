Eskişehir’de bulunan boş arazinin bir inşaat firması tarafından açık depoya dönüştürülmesi hakkında Erenköy Mahalle Muhtarı Sıdıkanur Karabulut açıklama yaptı.

Erenköy Mahallesi Çeşmeyolu Sokak’ta boş bir araziye inşaat araçları ve döküntüleri bırakıldı. Çocuk parkının üstünde yaşanan bu durum çocukların sağlıklı ve keyifli vakit geçirmelerine engel oluyor. Erenköy Muhtarı Sıdıkanur Karabulut ise bu duruma çözüm bulabilmek adına yetkililere seslendi. Yaptığı konuşmada Karabulut, bu alanın çocukların oyun alanı olması gerektiğine ancak şuan sadece inşaat şirketinin malzeme yığınına dönüştüğünü belirtti.

"Bir inşaat şirketinin malzeme yığınına dönüşmüş durumda"

Erenköy Mahalle muhtarı Sıdıkanur Karabulut, boş arazi hakkında yaptığı basın açıklamasına şu sözler ile başladı:

"Burası bir park olmalıydı, çocukların oynadığı, insanların nefes aldığı, ağaçların gölge verdiği bir alan. Ancak bugün, bir inşaat şirketinin malzeme yığınına dönüşmüş durumda. Rekreasyon alanı olarak planlanan bu yer, yıllardır atıl bırakıldı ve şimdi molozlarla dolu. Bu sessizlik artık bozulmalı."

"Yurttaşlar olarak bizleri derin bir hayal kırıklığına uğratıyor"

Yaptığı açıklama isteklerinin sağlıklı bir çevrede yaşamak olduğunu belirten Karabulut, "Bu çağrımız bir partiye, bir kuruma ya da bir yöneticiye değil, vicdanı olan herkese yöneliktir. Biz daha temiz, daha güvenli, daha yaşanabilir bir çevre istiyoruz. Bu bir lüks değil, temel bir hak ve insanca yaşamın gereğidir. Hiçbir kurumun ya da yetkilinin bu soruna müdahale etmemesi, yurttaşlar olarak bizleri derin bir hayal kırıklığına uğratıyor. Bu çevre, bu sokaklar, bu parklar hepimize aittir. Kamusal alanların sahipsiz bırakılması kabul edilemez. Hiçbir bina, çevresini yaşanmaz hale getirerek bir "başarı" olarak değerlendirilemez. Bizler, temiz, güvenli ve sağlıklı bir çevrede yaşamak istiyoruz. Bu talebimiz bir ayrıcalık değil, en temel insan hakkıdır. İnşaatın tamamlanması, sorumluluğun bittiği anlamına gelmez. Yapı sahiplerinin ve yüklenici firmaların, inşaat sonrası oluşan tüm atıkları çevre mevzuatına uygun şekilde bertaraf etme yükümlülüğü bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Rekreasyon alanı bugün bir inşaat firmasının açık deposuna dönüşmüş durumda"

Konuşmasında yetkilileri empati yapmaya devam eden muhtar Sıdıkanur, "Değerli belediye başkanlarını, yerel idarecileri ve tüm siyasileri empati yapmaya davet ediyorum. Lütfen bir an için düşünün: Evlerinizde gördüğünüz en ufak bir toz, balkonunuzda biriken hafif bir çamur ya da sokakta karşılaştığınız tek bir çuval moloz bile sizi rahatsız ediyorsa, benim mahalle halkımın, rekreasyon alanı olarak ilan edilen, park olarak planlanan ama yıllardır atıl bırakılmış, üstelik bugün bir inşaat firmasının açık deposuna dönüşmüş bu alanlardan ne kadar rahatsız olabileceğini de görmenizi istiyorum" dedi.

"Bu çağrımız, siyaset üstü bir çağrıdır"

Mahalle halkı adına konuşan Sıdıkanur Karabulut konuşmasını şu sözler ile sonlandırdı:

"Yıllardır tamamlanamayan rekreasyon alanı ve çevresi molozlarla çevrilen bu boşluklar, bizim için artık kamusal alan değil, tehlike alanı haline gelmiştir. Bu mahallede yaşayan çocuklar için oyun alanı, yaşlılar için yürüyüş alanı, hepimiz için nefes alma alanı olması gereken bu yerler, bugün sorumsuzluk ve ilgisizlik yüzünden kullanılamaz halde. Bu çağrımız, siyaset üstü bir çağrıdır. Talebimiz sade ve nettir: Temiz, güvenli, sahip çıkılan bir mahalle. Bu çağrımıza kulak verin. Bu sözlerimi siyasi bir kaygıyla değil, ben Sıdıkanur Karabulut, Erenköy Mahallesi muhtarı olarak değil, sessiz kalamayan tüm mahalle halkı adına söylüyorum."