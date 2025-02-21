Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, "Sivas’ı eğitimde tekrar ayağa kaldırmak en önemli görevimizdir" dedi.

24 Ocak’ta görevi devralan İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Erdoğan, kentte eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar yapacaklarını açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Sivas’taki temsilcisi olarak, bakanlığın ve devletin vizyonunu kentte hayata geçireceklerini vurgulayan Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı maarif modeli kapsamında artık tarihte bir figüran olarak değil, tarih yazan nesiller yetiştirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Medeniyette yer alan değil, medeniyet inşasında yer alan, gelenek ve göreneklerine bağlı nesiller yetiştirmek için sahada olacağız" diye konuştu. Sivas’ın güçlü bir eğitim altyapısına sahip olduğunu söyleyen Erdoğan, "Sivas, ciddi manada yatırım almış eğitim altyapısına, kültürüne ve profesyonel yöneticilere sahip. Bize düşen ise, mevcut durumu daha ileriye nasıl götürebiliriz, düşen bir motivasyon varsa bunu tekrar nasıl yükseltebiliriz, sorularına çözüm bulmaktır. Eksik yanlarımızın ne olduğunu analizlerle ortaya koyarak tekrar ayağa kaldırmak en önemli görevimizdir" dedi.

"Amacımız yapılmış bir işin kalitesini arttırmaktır"

Eğitimde kalitenin önemine dikkat çeken Erdoğan, "Eğitim-öğretime öğrencilerin erişimi konusunda problemler hususu ile ilgileneceğiz. Öğrencilerin dışında kalan halkımızın eğitim-öğretime ulaşması ve geliştirme yönünde çalışmalar yapacağız. Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımız ile ilgili hangi çalışmalar yapabileceğimiz konusunda çalışmalarımızı olacaktır. Eğitim-öğretimde kalite ile alakalı ise öğretmen ve öğrencinin eğitim ortamlarının iyileştirilmesi hususunda çalışmalarımız olacaktır. Ulusal kapasite açısından, insan kaynakları planlanması, fiziki mali teknolojik altyapı, yönetim ve organizasyon ile alakalı çalışmalar gerçekleştirileceğiz. Benim eğitime bakış açım, yapılan işin çok olması değil, yapılmış bir işin kalitesini arttırma yönündedir. Çocuklara okulda belli saatler boyunca ders verip hayatlarında yalnız bırakamayız. Eğitimciler olarak tüm hayatları içerisinde olmak zorundayız. Aynı zamanda veliler de eğitim hayatının içinde olmalılar. Veliyi, öğretmeni ve öğrenciyi ayrı olarak değerlendiremeyiz "ifadelere yer verdi.