Van’da son yıllarda azalan yağış ve artan buharlaşmayla birlikte yaşanan kuraklık, ‘kuş cenneti’ olarak adlandırılan Erçek Gölü’nün kıyı şeridinde büyük ölçüde su kaybetmesine neden oldu.

Van Gölü havzasında yer alan ve bölgenin önemli sulak alanlarından biri olan Erçek Gölü’nün kıyı şeridin büyük ölçüde su çekilmesi yaşandı. Bu yıl kar ve yağmur yağışlarının mevsim normallerinin altında kalması ile birlikte, küresel ısınmanın etkisiyle gölün kıyı kesimlerinde belirgin bir kuruma yaşanıyor. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Erçek Gölü’nün su seviyesi gözle görülür şekilde düşerken, kıyı şeridinde büyük çatlaklar ve kuruyan alanlar oluştu. Göl çevresinde yaşayan vatandaşlar, su seviyesinin her geçen yıl biraz daha geriye çekildiğini ve doğal yaşamın tehdit altına girdiğini ifade ediyor.

Yağışın az ve iklim değişikliğinin etkileriyle birlikte plansız su kullanımı ve buharlaşmadaki artışın gölün su kaybına neden olduğunu söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Van Gölü havzasındaki sulak alanların zengin olması, habitatı biyoçeşitliliği ve ekosistem zenginliği doğmakta. Bu sene ani ısınmalar, iklim değişikliği buharlaşmanın çok olması sulak alanları ve derelerin erken kurumasına sebep oldu. Gölün büyük olması nedeniyle kenarları kururken, diğer taraftan da yeni bir habitat oluşmakta. Yaban hayat yönünden kuraklık olarak her hangi bir zenginlik, her hangi bir yok olma yok. Kuruma böyle devam ederse önümüzdeki yıllarda tehlikelere sebep olabilir. Bunun için sularımız kontrollü bir şekilde kullanmamız lazım. Şuan itibarı ile Erçek Gölü’nde her hangi bir yaban hayatı tehlikeye atacak bir sorun yok. Bakıldığı zaman kıyı kesiminde daha önce görülmemiş çatlaklar meydana geldi" dedi.