Antalya’nın Gazipaşa ilçesindeki Selinus Sahili’nde yaklaşık 500 metre uzunluğunda plastik boru bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası boru, Gazipaşa Belediyesi ekipleri tarafından sahilden kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Selinus Sahili’nde kıyıya vurmuş ve ucunda duba bulunan uzun plastik boruyu fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denizde yaklaşık 500 metre uzunluğunda boru olduğunu belirledi. Gazipaşa Belediyesi’ne bağlı ekiplerce sahilden alınan boru, gerekli işlemler için ilgili kurumlara teslim edildi.

Yaklaşık iki hafta önce aynı sahil hattına yakın bölgede, boru aracılığıyla denize bırakılan atık suyun kirliliğe yol açtığı iddia edilmişti. 9 yaşındaki bir çocuğun denize girdikten sonra rahatsızlanması ve enfeksiyon şüphesi ve vatandaşların şikâyetleri üzerine Gazipaşa Kaymakamlığı tarafından idari inceleme başlatılırken, Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı da olaya ilişkin soruşturma açmıştı.