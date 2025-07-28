Türkiye’nin sac işleme makineleri alanında köklü üreticilerinden Hilalsan Makina, Enerji Tasarruf Modu (Energy Saving Mode) teknolojisi geliştirdi. Hilalsan Makina Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Coplan, sürdürülebilir üretim vizyonu kapsamında geliştirdikleri bu teknolojinin yeşil dönüşüm sürecine sektörel düzeyde öncülük ettiğini söyledi.

Sac işleme makineleri alanında köklü üreticilerinden Hilalsan Makina, Enerji Tasarruf Modu (Energy Saving Mode) teknolojisi geliştirdi. Takım Tezgâhları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ile Makina İmalatçıları Birliği (MİB) üyesi olan Hilalsan’ın enerji verimliliğine büyük önem verdiğini söyleyen Hilalsan Makina Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Coplan, "Energy Saving Mode" teknolojisi sayesinde hem sanayicilere ekonomik katkı sunduklarını hem de çevreye olan sorumluluklarını yerine getirdiklerini söyledi.

"Global kalite standtlarına uygun çevreci çözümler sunuyoruz"

Bu dönüşümün, ihracat yapılan başta Avrupa olmak üzere 40’tan fazla ülkede markaya olan ilgiyi arttırdığını ifade eden Mustafa Coplan, "Yerli üretimin yanı sıra global kalite standartlarına uygun çevreci çözümler sunuyoruz. TİAD ve MİB gibi sektörün en önemli çatı kuruluşlarında yer alarak Türkiye makine sanayisinin sürdürülebilir geleceğini birlikte inşa ediyoruz. Ürettiğimiz bütün CNC sac işleme makinelerimizi artık enerji tasarruflu olarak üretiyoruz. Ürettiğimiz bazı makineler enerjide yüzde 70’e varan tasarruf sağlayarak, çevreye zararı minimize ediyor" dedi.

"Avrupa ülkelerinde güçlü bir konumdayız"

Modern üretim tesislerinde yüksek hassasiyetli, hızlı ve endüstri 4.0 uyumlu sac işleme makineleri ürettiklerini belirten Mustafa Coplan, "Hilalsan Makine olarak ihracat pazarında özellikle Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde güçlü bir konumda bulunuyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteklediği çevreci dönüşüm politikalarıyla uyumlu şekilde üretim yapıyoruz. Yeni nesil makinelerimiz yurt dışındaki önemli sanayi fuarlarında sergileniyor" sözlerini kaydetti.

Coplan, şirketin önümüzdeki dönemde yeşil teknolojili ürün gamını daha da genişleterek ihracatını artırmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.