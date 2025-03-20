Tokat’ın Erbaa ilçesinde bulunan çocuk oyun parkları kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tahrip edildi.

İlçe merkezindeki çocuk parklarında bulunan spor aletleri ve oturma sandalyeleri ateşe verildi. Bu üzücü olay hem kamu malına zarar verilmesi hem de toplumsal huzurun bozulması açısından büyük tepki topladı. Erbaa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri zarar gören oyun alanlarında hasar tespit çalışması yaptı. Yapılan incelemelerde ilçe merkezindeki oyun parklarında aynı sorunların yaşandığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken faillerin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.