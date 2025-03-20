Ardahan’da etkili olan kar yağışı sonrası beyaza bürünen kent merkezi kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Ardahan kent genelinde aralıklarla devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kentte evlerin çatıları, yollar, ağaçlar ve arabaların üzerleri karla kaplandı. Yağış sonrası belediye ile karayolları ekipleri yol ve kaldırımlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı şehir merkezinde güzel görüntüler oluşturdu. Karla Ardahan’ın gerçek güzelliğinin ortaya çıktığını söyleyen vatandaşlar, "Ardahan her haliyle güzel ama, kar yağışı bu şehre ayrı bir güzellik katıyor" ifadelerini kullandı.