Düzce Üniversitesi Uluslararası Ofis Koordinatörlüğü tarafından Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne yönelik düzenlenen Erasmus+ Bilgilendirme Konferansı büyük ilgi gördü. Akademisyenler ve öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, Erasmus+ programı kapsamında sunulan fırsatlar detaylı bir şekilde ele alındı.

Seminer, Erasmus+ programının sunduğu öğrenci değişim imkanlarını tanıtmak, başvuru süreçlerini açıklamak ve uluslararası iş birliklerini artırmak amacıyla gerçekleştirildi. Alanında uzman konuşmacıların yer aldığı etkinlikte, Erasmus+ programının öğrencilere sunduğu akademik ve kültürel avantajlara vurgu yapılarak, uluslararası tecrübenin mesleki gelişime olan katkısına dikkat çekildi. Düzce Üniversitesi’nin uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda bu tür etkinliklerin devam edeceği belirtildi.

Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminer sonunda katılımcılar, bire bir danışmanlık hizmeti alarak Erasmus+ başvuru süreçleri hakkında detaylı bilgi edinme fırsatı buldu.