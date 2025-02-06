Malatya’da, 6 Şubat depremlerinde enkaz altında kalan 4 kişilik Avcu ailesinde anne ve oğlu hayatını kaybetti. Enkaz altından 18 saat sonra kurtarılan baba-kız ise 2 yıldır konteynerde hayata tutunmaya çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlere Tevfik Temelli Caddesi üzerindeki 5 katlı bir apartmanda yakalanan 4 kişilik Avcu ailesi yıkılan binanın enkazı altında kaldı. Arama-kurtarma çalışmalarında Meltem Avcu (38) ile Alper Avcu’nun (10) cansız bedenine ulaşılırken, baba Alaattin Avcu ile kızı Melek Avcu ise 18 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.

"Cenazelerini bile göremedim"

Enkazdan çıkarıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede bir süre tedavi gördüğünü aktaran Alaattin Avcu, eşi ve oğlunun cenaze törenlerine de katılamadığını belirterek tarifsiz bir acı yaşadıklarını kaydetti.

"Düzenli bir iş için yardım bekliyorum"

Depremler sonrası bir süre köyde kaldıklarını belirten Alaattin Avcı daha sonra kızı Melek ile birlikte kent merkezindeki bir konteynere yerleştirildiklerini kaydederek, hayata tutunmaya çalıştıklarını ifade etti. Baba Avcu, deprem nedeniyle iş durumun da bozulduğunu belirterek düzenli bir iş için yetkililerden yardım beklediğini söyledi.