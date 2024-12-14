Samsun’da engelli ve yaşlılar, sokak merdivenine asansör yapılması için pankart astı. Merdiveni kullanan vatandaşlar da bu talebe destek verdi.

Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi’nde 406. Sokak ile Şehit Pilot Gülcan Ulucan Caddesi arasında Karayolları Tramvay İstasyonu karşısında bulunan yaya merdivenini dezavantajlı gruplar kullanmakta zorlanıyor. Sokak ile cadde arasındaki yaya merdivenini hem tramvay istasyonuna hem de kamu kurumlarına gitmek isteyen vatandaşlar sıklıkla kullanıyor.

Merdivene “Engelliler ve yaşlılar için asansör istiyoruz” pankartı astılar

Sağlıklı ve gençler merdivenleri kullanmakta bir sorun yaşamazken, yaşlılar ve engelliler ise engelli rampası ve asansörün olmadığı merdivenleri yardımsız geçemiyor. Engelli ve yaşlılar bu zorlukla başa çıkabilmek için merdivenin başına “Engelliler ve yaşlılar için asansör istiyoruz” pankartı astılar. Pankartı gören ve merdiveni kullanan vatandaşlar da dezavantajlı grupların ulaşımını rahat sağlaması için asansör yapılması talebine destek verdiler.

“Merdiveni kullanan engelli ve yaşlılar çok zorlanıyor”

Engelli ve yaşlıların merdivenleri yardımsız geçemediğine değinen Türkan Aşan, “Bu merdiveni kullanırken çok zorlanıyorum. Buraya bir asansör yapılırsa çok iyi olur. Özellikle engelliler yardım almadan buradan tek başlarına inip çıkamıyorlar” dedi.

“Destek almadan merdiveni kullanamıyorlar”

Birkaç kişinin desteği olmadan dezavantajlı grupların merdiveni kullanamadığını ifade eden Ümit Şahin, “Ben de bu merdivenleri kullanıyorum. Ayrıca burası görüntü olarak da çok kötü halde. Buranın bir elden geçirilmesi gerekiyor. Engelli ve yaşlılar buradan destek olmadan çıkamıyor. Yaşlı ve engelliler için asansör yapılması doğru olur diye düşünüyorum” diye konuştu.

“Korkuluk demirlerinden tutunarak çıkmak istiyorlar”

Merdiven kullanılırken gördüğü sıkıntıları ifade eden Turgut Alkan, “Bu bölgede yaşlı ve engelliler oldukça fazla. Bölgeye pazar da kuruluyor. Oraya gidip gelenler de oluyor. Herkes bu merdivenleri kullanıyor. Bir el arabasıyla ya da tekerlekli sandalye ile burayı çıkıp inmek mümkün olmuyor. O nedenle buraya muhakkak bir asansör yapılmalı. Biz de burayı kullanırken zorlanıyoruz. Bazen engellilere rastlıyoruz. 2 kişi engelli kardeşimizi çıkartmaya çalışıyor. Bazen de demirlerden tutunup, çıkmaya çabalıyorlar” şeklinde konuştu.

Kendisi de merdiven kullanırken zorlandığını vurgulayan Ayşe Kozan, “Biz, merdivenleri bir şekilde kullanıyoruz ama asansör olması engelliler ve yaşlılar adına iyi olur. Biz yaşlılar için asansör olması iyi olur” ifadelerini kullanırken, diğer vatandaşlar ise “Merdiveni kullanmada yaşanan sıkıntıları görüyoruz. Yaşlı ve engelliler özellikle çıkıp inerken zorlanıyorlar. Engelli ve yaşlılar için asansör yapılsa iyi olur” dediler.

Söz konusu merdivenler, mahallenin üst kesiminde oturanlar tarafından aktif olarak sıklıkla kullanılıyor.