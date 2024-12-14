Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin IEEE Topluluğu (Institute of Electrical and Electronics Engineer) tarafından geleneksel hale getirilen Bilişim Semineri’nin 13.’üncüsü DPÜ Spor Bilimleri Konferans Salonu’nda düzenlendi. Etkinlikte, iş dünyasının önde gelen isimleri, üniversite öğrencileriyle buluşarak deneyimlerini ve sektöre dair önemli bilgileri paylaştı.

Bu yılki seminerde, Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Uludağ, Aselsan Proje Mühendisi Tuna Akca, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Yurt Dışı Projeler Mühendisi Furkan Kahveci ve Arken Assist Jeneratör Genel Müdürü Tufan Türkeç konuşmacı olarak yer aldı. Uzman isimler, iş dünyasında kazandıkları tecrübeleri paylaşarak öğrencilere kariyer yolculuklarında rehberlik etti.

Dijitalleşmeden sürdürülebilirliğe uzanan bir içerik

Seminer, konuşmacıların şirket tanıtımları ve kariyer hikâyeleriyle başladı. Mehmet Uludağ, bankacılık sektöründe dijitalleşmenin önemini vurgularken Tuna Akca, savunma sanayindeki teknolojik gelişmeleri ve projeleri anlattı. Furkan Kahveci, enerji sektöründeki yurt dışı projelerle ilgili fırsatlar ve zorluklardan bahsederken, Tufan Türkeç jeneratör sektöründe sürdürülebilirlik ve yenilikçi yaklaşımlar üzerine bilgi verdi.

Seminer sırasında öğrenciler, konuşmacılara sektörle ilgili merak ettikleri soruları yönelterek etkileşimli bir ortam oluşturdu. Kariyer planlaması, etkili iletişim becerileri ve gelecekte iş dünyasında dikkat edilmesi gereken konular üzerine verimli bir tartışma gerçekleştirildi.

Etkinlik sırasında öğrencilere çeşitli ikramlar yapılırken, etkinlik aralarında Gençlik Merkezi tarafından organize edilen oyunlarla eğlenceli anlar yaşandı.

“Hedefimiz öğrenciler için ilham verici bir ortam oluşturmak”

Etkinlik Koordinatörü Beyza Nur Özdemir, seminerin amacının öğrencilerin kariyer yolculuklarında doğru adımlar atmalarını sağlamak ve iş dünyasının dinamiklerini tanımalarına oimkan tanımak olduğunu ifade etti. Özdemir, her yıl artan katılımla gerçekleştirilen seminerin, öğrencilere ilham vermeyi ve onların mesleki gelişimlerine katkıda bulunmayı hedeflediğini belirtti.

Etkinliğe Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Aydın ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Arif Kolay da katılım sağladı.