Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan engelli bireyler, hayatlarının kolaylaştırılmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik’e hassasiyeti konusunda teşekkür etti.

Nazilli Bedensel Engelliler Dernek Başkanı Aysun Bademli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik’e engelliler konusundaki hassasiyeti için teşekkür etti.

Nazilli Bedensel Engelliler Dernek Başkanı Bademli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Nazilli Bedensel Engelliler Derneği Başkanı olarak her zaman yanımızda olan ve isteklerimizi hiç geri çevirmeyen Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik’e bu duyarlı davranışlarından dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Geçtiğimiz günlerde işitme engelli vatandaşları Nazilli Belediyesi Çağrı Merkezi’nden görüntülü arayarak işaret dili ile yeni yıllarını kutlayan Başkan Tetik, engelli bireylerin yaşamlarının kolaylaştırılması ve topluma tam katılım konusundaki hassasiyetini bir kez daha ortaya koyarken, ‘Engelsiz Nazilli’ sloganı ile yapılan her hizmette öncelikli olarak engelli vatandaşları gözeten Nazilli Belediyesi, bu tür çalışmalarla vatandaşların takdirini toplamaya devam ediyor.