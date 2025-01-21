Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ 2024 yılında çağrı merkezleri ile 11.7 milyon çağrıyı yanıtlarken, bu çağrıların 8.7 milyonu 6 Şubat 2023 tarihli deprem felaketlerinden yoğun olarak etkilenen Toroslar EDAŞ sorumluluk sahasındaki illerden gerçekleştirildi.

‘Herkes için daha iyi bir gelecek’ vizyonuyla sürdürülebilir projelerini hayata geçiren Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ, 186 Çağrı Merkezleri ve dijital kanalları aracılığı ile 6 Şubat 2023 tarihli deprem felaketinden etkilenenler başta olmak üzere tüm kullanıcılarının memnuniyetini artırıp, talep ve isteklerini en hızlı şekilde karşılamak için çalışmalarına devam ediyor.

Yapılan açıklamaya göre, şirketlerin sorumluluk sahasındaki 14 ilde 22 milyondan fazla kullanıcıdan 2024 yılında çağrı merkezlerine gelen 11.7 milyon çağrı yanıtlandı. Toroslar EDAŞ sorumluluk sahasında yer alan ve deprem felaketinden doğrudan veya dolaylı etkilenen 6 il için ise yanıtlanan çağrı sayısı 8.7 milyon olarak kayda geçti. En fazla çağrının gerçekleştiği il olan Hatay’dan gelen 2.7 milyonu aşkın çağrı 20 saniyelik hedef süre içerisinde cevaplandırıldı.

Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ Çağrı Merkezlerinde 2024 yılında yanıtlanan ve yapılan dış aramalar sırasında gerçekleştirilen görüşme süresi 2 milyar saniyeyi aştı.

Depremin izleri silinirken, kullanıcı memnuniyeti artıyor

Şirketler, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerden etkilenen illerdeki kullanıcıların memnuniyetini artırmak hedefiyle kesintisiz enerji için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ulaşmak için dijital uygulamaları kullanan Hataylı kullanıcıların sayısı 2023’te yaklaşık 138 bin iken 2024 yılında 199 bine ulaştı.

Türkçe’nin yanı sıra yabancı dillerden gelen çağrıları da cevaplandıran şirketler 186 Çağrı Merkezleri’ne 2024 yılında en çok çağrı yapılan diller Arapça ve İngilizce oldu. Ayrıca çağrı merkezlerinde çözüme kavuşturulan çağrı konu başlıkları sırasıyla, arıza, genel bilgilendirme ve teknik destek kategorilerinde gerçekleşti.

Elektrik dağıtım sektöründeki kullanıcı memnuniyetini ölçmek için yapılan TEDAŞ Çağrı Merkezi Memnuniyet Puanı araştırmalarına göre Toroslar EDAŞ bir önceki yıla göre 3 puanlık artışla 2024 yılında 77 memnuniyet puanına ulaştı. Başkent EDAŞ memnuniyet puanını bir önceki yıla göre 3 puan artırarak 81 puana yükseltirken, Ayedaş’ta 2023 yılında 81 olan memnuniyet puanını 2024 yılında 82 puana taşıdı.

“Müşteri memnuniyetini artırmak için çalışıyoruz”

Şirketlerin müşteri memnuniyetini artırmak için yürüttüğü çalışmaları değerlendiren Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci, “Enerjisa Dağıtım Şirketleri olarak Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin yaşandığı 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren depremden etkilenen her müşterimizin talep ve isteklerini karşılamak için seferber olduk. Başta Hatay olmak üzere depremin yol açtığı hasarı yatırımlarımız ve çalışmalarımızla giderirken, bölgedeki elektrik altyapısını da yeniden ayağa kaldırdık. Ulaşılabilirliğimizi en üst seviyeye çıkarmak için yaptığımız çalışmalarımız sonucunda her kullanıcının dijital uygulamalarımız ve çağrı merkezlerimizden faydalanmasını ve her sorunun kısa sürede çözüme kavuşmasını sağladık. İlk çağrıda çözüm prensibiyle çalışan çağrı merkezlerimiz 2024 yılında ilk 20 saniyede gelen çağrıların yüzde 99’unu cevaplandırarak önemli bir başarı elde ederken, müşterilerimize verdiğimiz önemi de gözler önüne serdi. Yapay zeka ve Whatsapp-Chatbot gibi projelerimizle yenilikçi yaklaşımlarla sektörümüzün dijital dönüşümüne öncülük ederken, başta deprem bölgesi olmak üzere 14 ildeki 22 milyon müşterilerimizin memnuniyetini de yükseltmek için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.