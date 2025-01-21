DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Cumayeri ilçesi Ordulukaradere köyünde meydana gelen heyelandan kapanan yol yapılan çalışmaların ardından tekrar trafiğe açıldı.
Cumayeri İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, Ordulukaradere Köyü’nde yürütülen heyelan çalışmalarını başarıyla tamamladı. Bölgede meydana gelen heyelan sonrası başlatılan çalışmalarda, yol güvenliği sağlandı ve vatandaşların ulaşımda yaşadığı aksaklıklar giderildi. Ekiplerin yoğun çabalarıyla, köydeki ulaşım yeniden güvenli hale getirildi.
Kaynak: iha