DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü bünyesinde 2024 yılında yapılan çalışmalar ve 2025’te planlanan faaliyetlerle ilgili brifing aldı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde yapılan toplantıda Vali Selçuk Aslan, İl Müdürü Esra Alemdaroğlu’ndan 2024 yılında gerçekleştirilen çalışmalar ile 2025 yılında planlanan faaliyetler hakkında bilgiler aldı.

Yapılan açıklamada somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı sanatçı tanıtma kartı sahibinin 43, somut olmayan kültürel miras unsurunun 15 ve 23 devlet ve özel tiyatro oyunu gösterisinin olduğu bildirildi.

Müdür Alemdaroğlu, il ve içle halk kütüphanelerinde kitap sayısı 155 bin 499, okuyucu sayısı 124 bin 670, etkinlik sayısının 290 ve etkinliklere katılım sayısının ise 15 bin 329 olduğunu açıkladı.

Konaklama tesisleriyle ilgili ise 94 tesiste 2 bin 509 oda ve 5 bin 274 yatak kapasitesi olduğu 2024 yılında Düzce’de 11 bin 810’u yabancı olmak üzere toplam 177 bin 239 kişinin konukladığı aktarıldı. Yürütülen projeler ise Gölyaka hava sporları merkezi ön fizibilite projesi ve Marka rotalar projesi olduğu açıklandı.