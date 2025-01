Denizli Büyükşehir Belediyesi, enerji tasarrufu, yenilenebilir enerji uygulamaları ve toplum bilincinin artırılması amacıyla Sürdürülebilir Enerji Verimliliği toplantısı düzenledi.

‘Enerjini verimli kullan, atığını azalt, iklimi koru’ temasıyla Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi’nce Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya, Denizli Büyükşehir Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Genel Sekreter Bülent Bozbaş, farklı sektörlerden temsilciler, uzmanlar, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programın açılış konuşmasını yapan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Umut Somyürek, Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen enerji verimliliği ile ilgili çalışmalar hakkında bir sunum yaptı. Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada iklim değişikliği ile mücadelenin önemine vurgu yaparak, "Bu dünyanın bize miras olmadığını, çocuklarımızın emaneti olduğunun bilincinde olmamız gerekiyor. Çünkü bu dünyayı bizden sonraki kuşaklara verimli, kalıcı ve sağlıklı bırakmak istiyorsak her zamankinden fazla doğayı korumaya, enerjiyi verimli kullanmaya, özellikle enerji tasarrufu noktasında ve doğa kaynaklarının tasarrufu noktasında maksimum özeni göstermek zorunda olduğumuzun bilinci içerisindeyiz" diye konuştu.

"Özel bir hassasiyet gösteriyoruz"

Başkan Çavuşoğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Geçtiğimiz yaz sonu yaşadığımız su sıkıntısı vardı ve suyumuzu da aynı şekilde enerjilerimiz gibi verimli kullanmak zorundayız. Biz kendi enerji alanımızda maksimum düzeyde özen göstermeye çalışıyoruz. Her konuda özel bir hassasiyet gösteriyoruz. Bu anlamda arkadaşlarımız ve bizler bu hassasiyetimizi her geçen gün arttıracağız. Kendi hayatınızdan başka hayatları da korumaya başladığınız zaman her şeyi daha verimli, daha dolu, daha uygun kullanmaya başlarız. Bugün gerçekten bizim sorumluluklarımızı da yapabileceğimiz, gelecek nesillere daha keyifli bir süreç bırakabileceğimiz, Büyükşehir olarak da hep beraber bunu daha güzel hale dönüştürebileceğimiz süreci başlatıyoruz."

İkinci oturumda gelecek nesle çevre bilinci aşılandı

Toplantının ilk oturumunda uzmanlar, kurumsal enerji tasarruf yöntemleri, yenilenebilir enerji teknolojileri ve yenilikçi ürünlere yönelik sunumlarını gerçekleştirdi. Sektör temsilcilerinin sunumlarının yer aldığı oturumda, enerji tasarrufu ve çevre dostu teknolojiler münazara edildi.

Günün ikinci bölümünde çocuklara yönelik bir oturum düzenlendi. “Enerji, Doğa ve İklim: Geleceğimizi Koruma Yolları” teması etrafında gerçekleştirilen oturumda kısa eğitim programları, planetaryum gösterimi ve Denizli Bilim Merkezi’nin düzenlediği atölye çalışmaları yer aldı. Çocukların sürdürülebilir çevre bilinci kazanması hedeflendi.