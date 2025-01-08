Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ’Mardin şiir akşamları’ programında, Türkiye’nin tanınmış şairleri bir araya gelerek duygu yüklü dizeleriyle dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Program, Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının kültürel etkinlikleri kapsamında Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Şiir severler tarafından büyük ilgi gören programda şairler Nurullah Genç, Özcan Ünlü, Şakir Kurtulmuş ve Mustafa Selahaddin Kocaaslan, kendi eserlerini seslendirdi. Mardin’in tarihi dokusuna ve kültürel zenginliklerine atıfta bulunularak, şiirle şehrin ruhunun buluştuğu gecede şairlerin şiir ve Mardin üzerine yaptıkları konuşmalar da ilgiyle takip edildi.

Program sonunda katılımcılar, ünlü şairlerle bir araya gelerek birebir tanışma, kitaplarını imzalatma ve hatıra fotoğrafı çektirme fırsatı yakaladı.