Denizli’de kontrolden çıktıktan sonra yol kenarındaki ağaca çarparak durabilen otomobilin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; caddede seyir halinde olan Faruk Tahal (43) idaresindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini sağlayamadığı araç, yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, yaralının yardıma koşarken; durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı sürücü Faruk Tahal’ı olay yerinde ilk müdahaleleri yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye sevk etti. Kaza yerinde yaralı olarak hastaneye sevk edilen Tahal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan yakınları ve mesai arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

Faruk Tahal’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Tahal’ın Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Daire başkanlığı bünyesinde görev yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.