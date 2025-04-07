Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botta 20 düzensiz göçmen yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ayvalık açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye KB-115 Sahil Güvenlik Botu’nu sevk etti. Durdurulan lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi.